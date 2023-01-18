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«Суонси» проиграл «Бристоль Сити» в Кубке Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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17 января. «Суонси» — «Бристоль Сити» — 1:2 д.в.
Фото Global Look Press

«Суонси» на своем поле проиграл «Бристоль Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 1:2 д.в. Это была переигровка, так как в первом матче команды сыграли вничью (1:1).

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Марк Сайкс вывел гостей вперед. Полузащитник Оливер Купер спустя минуту после выхода на замену сравнял счет.

В основное время команды не смогли выявить победителя, поэтому сыграли еще два тайма по 15 минут. Единственный гол забил 20-летний нападающий «Бристоля» Сэмюэль Белль.

Следующий соперником «Бристоль Сити» будет «Вест Бромвич», который во вторник разгромил «Честерфилд».

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 22:45. Liberty Stadium (Суонси)
Суонси
1:2
Бристоль Сити

Футбол
Бристоль Сити
ФК Суонси Сити
0
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1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
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Гарри Кейн

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Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Арсенал

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Манчестер Юнайтед

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И К Ж
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