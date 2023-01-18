«Суонси» проиграл «Бристоль Сити» в Кубке Англии

«Суонси» на своем поле проиграл «Бристоль Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 1:2 д.в. Это была переигровка, так как в первом матче команды сыграли вничью (1:1).

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Марк Сайкс вывел гостей вперед. Полузащитник Оливер Купер спустя минуту после выхода на замену сравнял счет.

В основное время команды не смогли выявить победителя, поэтому сыграли еще два тайма по 15 минут. Единственный гол забил 20-летний нападающий «Бристоля» Сэмюэль Белль.

Следующий соперником «Бристоль Сити» будет «Вест Бромвич», который во вторник разгромил «Честерфилд».