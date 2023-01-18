Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:01

«Вест Бромвич» разгромил «Честерфилд», «Уиган» проиграл «Лутону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Вест Бромвич» разгромил «Честерфилд» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 4:0. Это была переигровка, так как в первый раз команды сыграли вничью — 3:3.

Голами в составе «дроздов» отметились Джон Свифт, Том Рогич, Йован Малкольм и Джейк Ливермор.

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 23:00. The Hawthorns (Вест Бромвич)
Вест Бромвич
4:0
Честерфилд

«Уиган» проиграл «Лутон Тауну» — 1:2. В первом матче команды не смогли выявить победителя — 1:1.

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 22:45. DW Stadium (Уиган)
Уиган Атлетик
1:2
Лутон Таун

«Бирмингем» на выезде обыграл «Форест Грин» — 2:1. Хозяева уже на 8-й минуте забили — голом отметился Радхи Стивенсон. 33-летний Лукаш Юткевич сравнял счет только после перерыва. Победный гол на счету Кевина Лонга (65-я минута).

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 22:45. The New Lawn (Нейлсворт)
Форест Грин Роверс
1:2
Бирмингем Сити

ФК Бирмингем Сити
ФК Вест Бромвич
ФК Уиган Атлетик
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Небензя призвал ООН содействовать в освобождении правозащитницы Бережной
В Совфеде прокомментировали денонсацию конвенции Совета Европы
Экс-военный США сообщил о панике ВСУ из-за успешных действий ВС РФ
В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в четвертый раунд Кубка Англии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости