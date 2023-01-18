Английская команда побрилась налысо. Что произошло?

Игроки «Бристоль Роверс» и их тренер Джоуи Бартон провели необычную акцию.

Они побрились налысо, проявив солидарность с Ником Андертоном, футболистом этой команды, выступающей в третьем по рангу английском дивизионе, и собрав для него деньги.

У Андертона обнаружена редкая форма рака костей.

«Бристоль Роверс» идет на 9-м месте в Первой лиге Англии, третьем по значимости дивизионе.