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Сульшер рассказал о состоянии травмированного Погба

10:12
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированного полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.

«Поль пропустит еще несколько недель», — цитирует Goal Сульшера.

8 февраля стало известно, что футболист получил травму бедра в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:3). Тогда сообщалось, что 27-летний француз пропустит матчи 1/8 финала Кубка Англии с «Вест Хэмом» и 1/16 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедад».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-utd-boss-solskjaer-confirms-pogba-set-to-miss-a-few/17oxr95l43uh31011qg8pjkvl5

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