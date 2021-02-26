Сульшер рассказал о состоянии травмированного Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированного полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.

«Поль пропустит еще несколько недель», — цитирует Goal Сульшера.

8 февраля стало известно, что футболист получил травму бедра в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:3). Тогда сообщалось, что 27-летний француз пропустит матчи 1/8 финала Кубка Англии с «Вест Хэмом» и 1/16 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедад».