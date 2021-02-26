Сульшер рассказал о состоянии травмированного Погба
10:12
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированного полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба.
«Поль пропустит еще несколько недель», — цитирует Goal Сульшера.
8 февраля стало известно, что футболист получил травму бедра в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:3). Тогда сообщалось, что 27-летний француз пропустит матчи 1/8 финала Кубка Англии с «Вест Хэмом» и 1/16 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедад».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/man-utd-boss-solskjaer-confirms-pogba-set-to-miss-a-few/17oxr95l43uh31011qg8pjkvl5
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...