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Анчелотти рассказал, сколько еще планирует работать в «Эвертоне»

11:18
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, сколько еще планирует работать в клубе.

«Я хотел бы работать в «Эвертоне», когда откроется новый стадион команды. Это станет прекрасным достижением. Думаю доработать контракт до конца, до 2024 года. Если буду справляться хорошо, то останусь. Хочу задержаться в «Эвертоне» на как можно более долгий срок», — цитирует Goal Анчелотти.

Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре 2019 года. После 25 туров чемпионата Англии-2020/21 команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 40 очками, имея матч в запасе. «Эвертон» планирует открыть новый стадион в начале сезона-2024/25.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/ancelotti-wants-everton-manager-500m-new-stadium-2024/p08czs3b8cvc13t2pg8w6zvwm

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