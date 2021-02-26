Анчелотти рассказал, сколько еще планирует работать в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, сколько еще планирует работать в клубе.

«Я хотел бы работать в «Эвертоне», когда откроется новый стадион команды. Это станет прекрасным достижением. Думаю доработать контракт до конца, до 2024 года. Если буду справляться хорошо, то останусь. Хочу задержаться в «Эвертоне» на как можно более долгий срок», — цитирует Goal Анчелотти.

Анчелотти возглавил «Эвертон» в декабре 2019 года. После 25 туров чемпионата Англии-2020/21 команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 40 очками, имея матч в запасе. «Эвертон» планирует открыть новый стадион в начале сезона-2024/25.