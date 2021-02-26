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Алиссон пропустит похороны отца

09:43
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон пропустит похороны отца, который умер в четверг, 25 февраля, сообщает Mirror.

По данным источника, на данный момент из-за нового штамма коронавируса нет авиасообщения между Великобританией и Бразилией, поэтому бразильский голкипер не может вылететь. К тому же, жена Алиссона находится на 28-м месяце беременности.

Журналист Карлос Ласерда в своем Twitter рассказал, что мужчина накануне во второй половине дня пошел к водоему с плотиной на территории своих владений в Бразилии. Спасатели нашли тело Бекера только утром. Причина смерти пока не сообщается. Возможно, он утонул, нырнув в воду.

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