Сульшер рассказал, что предлагал «МЮ» купить Холанна

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что, когда возглавлял «Мельде», предлагал манкунианцам купить Эрлина Холанна, который в то время выступал за норвежскую команду.

«За полгода до того, как я стал тренером «Манчестер Юнайтед», я позвонил руководству и предложил подписать Холанна за 4 миллиона евро. Я сказал, что нашел отличного форварда для команды, но меня никто не стал слушать», — цитирует Сульшера The Sun.

Ранее Холанн был признан лучшим футболистом года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.