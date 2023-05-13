Тен Хаг: «В этом году много хороших футболистов хотят пополнить наши ряды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о летних трансферах команды.

«Для меня заметна разница между нынешним и прошлым сезонами. Тогда было много провальных переговоров с новичками. Сейчас же игроки видят прогресс «МЮ» и амбиции нашего проекта. В этом году много хороших футболистов хотят пополнить наши ряды», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка за 34 тура.