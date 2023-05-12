Холанн признан игроком года в Англии по версии журналистов — у норвежца рекордный отрыв в истории АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим футболистом года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Форвард набрал 82 процента голосов и победил с рекордным отрывом в истории АПЛ.

Второе место в голосовании занял вингер «Арсенала» Букайо Сака, третье — хавбек лондонцев Мартин Эдегор.

В пятерку вошли — полузащитник «Ман Сити» Кевин де Брейне (4-е место) и нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (5-е место).

22-летний Холанн проводит свой первый сезон в АПЛ. В 32 матчах чемпионата Англии норвежец забил 35 голов и отдал 7 результативных передач. Он побил рекорд АПЛ по голам за сезон (34), который принадлежал Энди Коулу (сезон-1993/94) и Алану Ширеру (1994/95).