Тен Хаг: «Я не брошу де Хеа, он обязательно будет играть»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о возможном уходе вратаря Давида де Хеа.
«Я не брошу Давида, ни в коем случае. Он обязательно сыграет. Долгие переговоры о контракте — причина недавних ошибок? Нет, я не думаю, что это причина», — приводит слова де Хеа журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Де Хеа продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Вратарь пойдет на понижение зарплаты.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 53 матча за команду во всех турнирах, пропустил 57 мячей и 23 раза отстоял на ноль. Контракт рассчитан до лета 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Нот. Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|
17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|
18
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
19
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|- : -
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|22
|1
|6