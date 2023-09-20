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Сегодня, 14:55

Сульшер рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил о желании вернуться к тренерской работе, а также рассказал про предложения из Саудовской Аравии.

«Да, я хочу снова тренировать и у меня были предложения. Совсем недавно — из Саудовской Аравии. Мой лучший друг, который также является моим агентом, изучает их. Если вы когда-то трудились в «Манчестер Юнайтед», вы сами определяете, с кем и где хотите работать. Мне нравится Англия и АПЛ, и даже чемпионшип сейчас кажется сильнее, чем когда-либо, но я не чувствую себя связанным с этой страной.

Чего мне больше всего не хватает, так это работы с хорошим людьми, которых ты видишь каждый день, обсуждаешь с ними футбол и составляешь план на следующую игру. Дело не только в команде, но и в создании культуры, при которой сотрудники клуба наслаждается своей работой и строят команду сообща, единым целым", — приводит The Athletic слова Сульшера.

Сульшер был тренером «Манчестер Юнайтед» с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб провел 168 матчей, выиграл из них 92, сыграл вничью 35 раз и проиграли 41 встречу. Также норвежский специалист тренировал «Молде», «Кардифф» и юношеские команды «красных дьяволов».

Уле Гуннар Сульшер
Футбол
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Полузащитник «Тоттенхэма» Перишич выбыл до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 - : -
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 2 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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