Полузащитник «Тоттенхэма» Перишич выбыл до конца сезона

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич порвал переднюю крестообразную связку правого колена, сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Мы можем подтвердить, что Иван Перишич получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Опытный игрок сборной Хорватии получил травму на бесконтактной тренировке и вскоре будет прооперирован. Затем Иван приступит к реабилитации под руководством нашего медицинского персонала и, как ожидается, будет исключен из игры до конца сезона», — говорится в заявлении клуба.

Перишич выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года. В текущем сезоне 34-летний хорват провел 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.