Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Таблица переходов Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:43

Сульшер заявил, что подписание Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал про трансфер форварда Криштиану Роналду в клуб в 2021 году.

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Когда он подписал контракт, это казалось правильным, что чувствовали и болельщики во время матча с «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд» (Роналду оформил дубль, «МЮ» победил 4:1)» — приводит слова Сульшера The Athletic.

Также тренер отметил, что когда у команды что-то не получалось, то у некоторых игроков «эго выходило на первый план».

«Затем все пошло не по нашему сценарию. К тому же в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план» — сказал Сульшер.

50-летний норвежец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год. Ранее сообщалось, что Сульшер отказался стать главным тренером женской сборной Норвегии.

38-летний Роналду покинул «МЮ» в конце 2022 года на правах свободного агента после того, как дал Пирсу Моргану скандальное интервью. В декабре того же года португалец подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. Он получил самую высокую футбольную зарплату в истории — 200 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду
Уле Гуннар Сульшер
ФК Манчестер Юнайтед
4
0
Читайте также
Криштиану Роналду получил в подарок дорогой ковер после приезда в Тегеран
Олигархи КХЛ мечтают забрать у китайцев американского вратаря. Но он не продается
Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе
В Кремле прокомментировали попытки Байдена оскорбить Путина
Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитнику «Брентфорда» Хенри необходима операция в связи с травмой колена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 - : -
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 2 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости