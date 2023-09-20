Сульшер заявил, что подписание Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал про трансфер форварда Криштиану Роналду в клуб в 2021 году.

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Когда он подписал контракт, это казалось правильным, что чувствовали и болельщики во время матча с «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд» (Роналду оформил дубль, «МЮ» победил 4:1)» — приводит слова Сульшера The Athletic.

Также тренер отметил, что когда у команды что-то не получалось, то у некоторых игроков «эго выходило на первый план».

«Затем все пошло не по нашему сценарию. К тому же в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план» — сказал Сульшер.

50-летний норвежец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год. Ранее сообщалось, что Сульшер отказался стать главным тренером женской сборной Норвегии.

38-летний Роналду покинул «МЮ» в конце 2022 года на правах свободного агента после того, как дал Пирсу Моргану скандальное интервью. В декабре того же года португалец подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. Он получил самую высокую футбольную зарплату в истории — 200 миллионов евро в год.