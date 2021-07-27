«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Варана

Защитник «Реала» Рафаэль Варан переходит в «Манчестер Юнайтед», сообщает 27 июля официальный Twitter английского клуба.

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We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ???#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021

В сообщении указано, что стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере. Переход будет оформлен после того, как игрок пройдет медосмотр и согласует условия личного контракта.