«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Варана
21:04
Защитник «Реала» Рафаэль Варан переходит в «Манчестер Юнайтед», сообщает 27 июля официальный Twitter английского клуба.
???, ??? ?— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021
We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ???#MUFC
В сообщении указано, что стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере. Переход будет оформлен после того, как игрок пройдет медосмотр и согласует условия личного контракта.
28-летний французский защитник выступал за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.
По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы.
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