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«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по переходу Варана

21:04
Рафаэль Варан. Фото gianlucadimarzio.com
Рафаэль Варан. Фото gianlucadimarzio.com
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан переходит в «Манчестер Юнайтед», сообщает 27 июля официальный Twitter английского клуба.

В сообщении указано, что стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере. Переход будет оформлен после того, как игрок пройдет медосмотр и согласует условия личного контракта.

28-летний французский защитник выступал за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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