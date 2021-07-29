Пулишич уверен, что «Челси» способен бороться с топ-командами в сезоне-2021/22
Форвард «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от сезона-2021/22.
«Стать лучшей командой Европы — трудная задача. Но мы увидели, что способны бороться с топ-командами.
«Манчестер Сити» был в числе лучших команд в прошлом сезоне, и то, что мы несколько раз их обыграли, придает нам уверенности. У нас очень сильный состав, так что возможно все.
У нас очень глубокий состав, много сильных игроков. Время получит каждый, осталось воспользоваться шансом", — приводит слова Пулишича Evening Standard.
В сезоне-2020/21 «Челси» занял четвертое место в АПЛ, а в финале Лиги чемпионов команда победила «Манчестер Сити» (1:0).
Новый сезон чемпионата Англии стартует 13 августа.
Дополнительная информация:
https://www.standard.co.uk/sport/football/christian-pulisic-interview-chelsea-fc-champions-league-premier-fa-cup-b948202.html
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