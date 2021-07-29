Пулишич уверен, что «Челси» способен бороться с топ-командами в сезоне-2021/22

Форвард «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от сезона-2021/22.

«Стать лучшей командой Европы — трудная задача. Но мы увидели, что способны бороться с топ-командами.

«Манчестер Сити» был в числе лучших команд в прошлом сезоне, и то, что мы несколько раз их обыграли, придает нам уверенности. У нас очень сильный состав, так что возможно все.

У нас очень глубокий состав, много сильных игроков. Время получит каждый, осталось воспользоваться шансом", — приводит слова Пулишича Evening Standard.

В сезоне-2020/21 «Челси» занял четвертое место в АПЛ, а в финале Лиги чемпионов команда победила «Манчестер Сити» (1:0).

Новый сезон чемпионата Англии стартует 13 августа.