«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке Джейдона Санчо у «Боруссии»

«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Сумма трансфера не сообщается. По данным портала Transfermarkt.com, английский клуб заплатил за футболиста 85 миллионов евро. 21-летний англичанин подписал контракт с «красными дьяволами» до конца июня 2026 года с опцией продления на еще один год.

This is his home.

This is where he belongs.



Jadon Sancho is ...#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V — Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач.