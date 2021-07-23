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«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке Джейдона Санчо у «Боруссии»

15:03
Джейдон Санчо (справа) и Уле Гуннар Сульшер. Фото «Манчестер Юнайтед»
Джейдон Санчо (справа) и Уле Гуннар Сульшер. Фото «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Сумма трансфера не сообщается. По данным портала Transfermarkt.com, английский клуб заплатил за футболиста 85 миллионов евро. 21-летний англичанин подписал контракт с «красными дьяволами» до конца июня 2026 года с опцией продления на еще один год.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/statement-man-utd-complete-transfer-of-jadon-sancho-from-borussia-dortmund

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Иван Торопцев все материалы автора

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