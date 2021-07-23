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Сульшер — о переходе Санчо: «Он футболист атаки в лучших традициях «МЮ»

16:49
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал переход полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».

«Санчо — тот тип игрока, которого я хотел заполучить в команду. Он футболист атаки в лучших традициях «МЮ». Он станет частью моего состава на долгие годы, с нетерпение ждем возможность увидеть, как он расцветет. Джейдон добавит нам фантастическую скорость, голевое чутье и креатив», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 23 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 21-летнего англичанина в команду из дортмундской «Боруссии».

Ранее футболист также высказался о своем переходе в клуб АПЛ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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