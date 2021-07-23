Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал переход полузащитника Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».

«Санчо — тот тип игрока, которого я хотел заполучить в команду. Он футболист атаки в лучших традициях «МЮ». Он станет частью моего состава на долгие годы, с нетерпение ждем возможность увидеть, как он расцветет. Джейдон добавит нам фантастическую скорость, голевое чутье и креатив», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».