Полузащитник Джейдон Санчо прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность выступать на взрослом уровне. При этом я всегда знал, что рано или поздно вернусь в Англию. Возможность присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — это мечта, которая сбылась. Жду, когда смогу проявить себя в АПЛ. У «МЮ» молодая и интересная команда, я знаю, что вместе мы можем создать что-то особенное и добиться успеха, которого заслуживают фанаты. Ожидаю, что работа с главным тренером «Манчестер Юнайтед» и его тренерским штабом поможет мне улучшить мою игру», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Санчо.

Сегодня, 23 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 21-летнего англичанина в команду из дортмундской «Боруссии».