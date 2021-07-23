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Джейдон Санчо прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»

15:15
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Полузащитник Джейдон Санчо прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность выступать на взрослом уровне. При этом я всегда знал, что рано или поздно вернусь в Англию. Возможность присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — это мечта, которая сбылась. Жду, когда смогу проявить себя в АПЛ. У «МЮ» молодая и интересная команда, я знаю, что вместе мы можем создать что-то особенное и добиться успеха, которого заслуживают фанаты. Ожидаю, что работа с главным тренером «Манчестер Юнайтед» и его тренерским штабом поможет мне улучшить мою игру», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Санчо.

Сегодня, 23 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 21-летнего англичанина в команду из дортмундской «Боруссии».

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/statement-man-utd-complete-transfer-of-jadon-sancho-from-borussia-dortmund

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Иван Торопцев все материалы автора

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