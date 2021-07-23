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Стало известно, под каким номером будет играть за «МЮ» Санчо

17:53
Джейдон Санчо. Фото Instagram
Джейдон Санчо. Фото Instagram
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо будет выступать за английский клуб под 25-м номером. Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Ранее, 23 июля «МЮ» объявил о переходе 21-летнего английского футболиста из дортмундской «Боруссии». Контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один год.

Последним, кто играл за «МЮ» под 25-м номером, был форвард Одион Игало, который выступал за клуб на правах аренды в сезоне-2020/21.

В прошлом сезоне Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач.

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