Стало известно, под каким номером будет играть за «МЮ» Санчо
17:53
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо будет выступать за английский клуб под 25-м номером. Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».
Ранее, 23 июля «МЮ» объявил о переходе 21-летнего английского футболиста из дортмундской «Боруссии». Контракт с игроком рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один год.
Последним, кто играл за «МЮ» под 25-м номером, был форвард Одион Игало, который выступал за клуб на правах аренды в сезоне-2020/21.
В прошлом сезоне Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 14 результативных передач.
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