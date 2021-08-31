Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Не хватает слов, чтобы описать Роналду. Он не только великолепный футболист, но и великий человек. Для игры на высшем уровне нужен особенный человек. Не сомневаюсь, что он продолжит впечатлять всех нас, его опыт важен для молодых команд», — цитирует Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В составе «МЮ» Роналду выступал с 2003 по 2009 год, после чего ушел в «Реал». Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 4 результативные передачи.