Кавани может перейти в «Барселону»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перейти в «Барселону», сообщает Esport 3.
По данным источника, каталонцы ведут переговоры с «МЮ» о возможном переходе футболиста. Проблемой может стать высокая зарплата Кавани.
Нападающий играет в «МЮ» с 2020 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает Кавани в 6 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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