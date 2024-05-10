Почеттино не исключил, что уйдет из «Челси» по собственному желанию

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал свое будущее в лондонской команде.

52-летний аргентинец возглавил «синих» летом 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

«Главное для меня — продолжать работу при условии, что мною довольны все, а не только владельцы клуба. Тогда будет все отлично. Хоть руководство клуба и может принять решение по мне хоть завтра, но возможно и такое, что я уйду сам. Решать должны обе стороны. У меня здесь все получается не так, как я сам ожидал до своего назначения», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

На данный момент «Челси» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 35 матчах. 11 мая лондонцы проведут выездную встречу с «Ноттингем Форест».

Ранее в своей карьере Почеттино возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».