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Сульшер: «Криштиану Роналду стал фантастическим бомбардиром»

20:27
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:1).

«Радостно, когда побеждаешь в матче. Когда видишь счастье фанатов, это доставляет удовольствие. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это каждый раз. Это «Манчестер Юнайтед». Ничего не изменилось.

Криштиану Роналду стал фантастическим бомбардиром. Он отлично провел матч, отлично забегал, хорошо связывал игру. Еще слишком рано предсказывать, где мы закончим. Мы должны быть стабильны», — цитирует Сульшера ВВС Sport.

В составе манкунианцев дублем отметился Криштиану Роналду, проводивший первую игру после возвращения на «Олд Траффорд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • bk news
  • TopPari
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22%

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1.63
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Спартак 3
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Иван Шитик все материалы автора

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