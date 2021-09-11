Сульшер: «Криштиану Роналду стал фантастическим бомбардиром»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:1).
«Радостно, когда побеждаешь в матче. Когда видишь счастье фанатов, это доставляет удовольствие. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это каждый раз. Это «Манчестер Юнайтед». Ничего не изменилось.
Криштиану Роналду стал фантастическим бомбардиром. Он отлично провел матч, отлично забегал, хорошо связывал игру. Еще слишком рано предсказывать, где мы закончим. Мы должны быть стабильны», — цитирует Сульшера ВВС Sport.
В составе манкунианцев дублем отметился Криштиану Роналду, проводивший первую игру после возвращения на «Олд Траффорд».
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