Ромелу Лукаку забил свой первый гол на «Стэмфорд Бридж»
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку забил свой первый гол на «Стэмфорд Бридж», сообщает Opta.
28-летний бельгиец открыл счет в матче 4-го тура АПЛ против «Астон Виллы». Этот мяч стал для форварда первым на домашней арене «Челси». Лукаку проводит 15-ю игру на этом стадионе, футболист забил с 22-го удара.
1 — Romelu Lukaku has scored his first club goal at Stamford Bridge in what is his 15th appearance at the ground and from his 22nd attempted shot. Awaited. pic.twitter.com/8aulOuGxrX— OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021
Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера». До этого он принадлежал лондонскому клубу с 2011 по 2014 год.
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