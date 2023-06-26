Стало известно, когда оформят трансфер Зиеша
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш станет игроком «Аль-Наср» в начале новой недели, сообщат в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны уверены, что документы будут подписаны в понедельник-вторник.
Ранее информировалось, что 30-летний футболист будет зарабатывать в «Аль-Насре» 30 миллионов евро в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.
В минувшем сезоне Зиеш провел 24 матча за «Челси», в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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14
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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|0
|0-0
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18
|Бернли
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19
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Челси – Ливерпуль
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