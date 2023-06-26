«Челси» определился с ценой на Лукаку

В «Челси» намерены этим летом продать форварда Ромелу Лукаку, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, лондонцы планируют выручить с продажи футболиста около 40-50 миллионов евро. В игроке заинтересованы в чемпионатах Италии и Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне нападающий участвовал в 25 матчах за «Интер» в чемпионате Италии, отметившись десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.