«Челси» определился с ценой на Лукаку
В «Челси» намерены этим летом продать форварда Ромелу Лукаку, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, лондонцы планируют выручить с продажи футболиста около 40-50 миллионов евро. В игроке заинтересованы в чемпионатах Италии и Саудовской Аравии.
В минувшем сезоне нападающий участвовал в 25 матчах за «Интер» в чемпионате Италии, отметившись десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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16
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17
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18
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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|12.08
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