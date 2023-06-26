«Аль-Хиляль» может усилиться нападающим «Эвертона» Грэем

«Аль-Хиляль» проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Демарэю Грэю, сообщает Daily Mail.

Клуб из Саудовской Аравии на следующей неделе должен провести первые переговоры по поводу возможного трансфера 27-летнего ямайца.

В сезоне-2022/23 Грэй забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Эвертон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.