Стало известно, что сказал Роналду на видео с Фернандешем

Стало известно, что сказали друг другу Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш на видео при первой встрече в составе сборной Португалии после скандального интервью 37-летнего форварда.

На видео Фернандеш зашел в раздевалку, Криштиану протянул руку своему партнеру по «Манчестер Юнайтед», но Бруну, опустив взгляд, холодно поприветствовал Роналду и сразу развернулся к нему спиной.

По информации The Athletic, на самом деле футболисты просто пошутили о задержке рейса Фернандеша из Англии, и между ними нет никаких проблем. Это подтвердил еще один игрок сборной Жоао Мариу: «Это была шутка между ними, Бруно был одним из последних, кто прибыл в лагерь, и Криштиану спросил его: «Ты приплыл на лодке?»

Ранее издание The Sun опубликовало интервью Роналду, в котором он заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, так как не получает уважения в ответ. Он также нелестно высказался о руководстве и подверг сомнению правильность политики клуба. После этого «МЮ» выступил с заявлением.