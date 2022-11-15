«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» может перейти в «Манчестер Юнайтед» на место форварда английского клуба Криштиану Роналду, сообщает Mirror.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» планировал пописать Мбаппе следующим летом, когда контракт Роналду с клубом истечет. Однако недавнее интервью португальца подтолкнуло английскую команду ускорить процесс трансфера. Отмечается, что «МЮ» обладает достаточной финансовой мощью, чтобы заплатить 23-летнего француза 150 миллионов фунтов, а также выплачивать ему 500 тысяч фунтов в неделю — столько же получает 37-летний португалец.

Также «Манчестер Юнайтед» может уже в январе подписать нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

В интервью журналисту Пирсу Моргану, Роналду, в частности, заявил, что не уважает тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Текущее соглашение португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года. Также сообщалось, что Роналду и его агент Жорже Мендеш провели предварительные переговоры о трансфере португальца в «Баварию».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года и провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.