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15 ноября, 15:10

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Мбаппе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» может перейти в «Манчестер Юнайтед» на место форварда английского клуба Криштиану Роналду, сообщает Mirror.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» планировал пописать Мбаппе следующим летом, когда контракт Роналду с клубом истечет. Однако недавнее интервью португальца подтолкнуло английскую команду ускорить процесс трансфера. Отмечается, что «МЮ» обладает достаточной финансовой мощью, чтобы заплатить 23-летнего француза 150 миллионов фунтов, а также выплачивать ему 500 тысяч фунтов в неделю — столько же получает 37-летний португалец.

Также «Манчестер Юнайтед» может уже в январе подписать нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

В интервью журналисту Пирсу Моргану, Роналду, в частности, заявил, что не уважает тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Текущее соглашение португальца с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года. Также сообщалось, что Роналду и его агент Жорже Мендеш провели предварительные переговоры о трансфере португальца в «Баварию».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года и провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/cristiano-ronaldo-transfer-man-utd-28493337
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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