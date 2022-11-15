Антони: «Научился финтам у легенд — Роналдиньо, Неймара, Роналду. Я смотрел их на YouTube через соседский вай-фай»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал, благодаря каким игрокам научился финтить.

«Я научился финтам у легенд — Роналдиньо, Неймара, Роналду. Я смотрел их на YouTube благодаря моему «дяде» Тониоло. Он не мой кровный дядя. Он был нашим соседом. Но он относился ко мне как к члену семьи. Когда я был маленьким, он позволял мне украсть его вай-фай, чтобы я мог зайти на YouTube и получить футбольное образование.

Он даже подарил мне мою первую видеоигру. Если у Тониоло было две буханки хлеба — то одна была для него, дополнительная — для нас. Это то, чего люди не понимают в фавеле. На каждого человека, у которого дела идут плохо, приходится двое, у которых все хорошо», — приводит слова Антони The Players' Tribune.

Напомним, что в конце октября 22-летний игрок повергся критики из-за финта в матче 5-го тура Лиги Европы против «Шерифа» (3:0). В конце первого тайма Антони получил мяч на правом фланге, остановил его и дважды развернулся на 360 градусов.

После данного инцидента футболист заявил, что намерен продолжить играть в том стиле, который ему удобен.