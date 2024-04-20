Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на матч Кубка Англии

«Манчестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Англии.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 19.15 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунз, Аке, Уолкер, Аканджи, Родри, Фоден, Де Брейне, Альварес, Силва, Грилиш.

«Челси»: Петрович, Гюсто, Чалоба, Силва, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Мадуэке, Джексон.

В 1/4 финала Кубка Англии «Челси» под руководством Маурисио Почеттино прошел «Лестер Сити» (4:2), а «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы победил «Ньюкасл» (2:0).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча между командами.