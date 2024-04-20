«Брентфорд» одержал разгромную победу над «Лутоном» в матче АПЛ

«Лутон Таун» крупно уступил «Брентфорду» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии — 1:5.

У гостей авторами забитых мячей стали Йоан Висса, оформивший дубль, Итан Пиннок, Кин Льюис-Поттер и Кевин Шаде. У хозяев гол забил Люк Берри.

«Брентфорд» набрал 35 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон» остался на 18-й строчке (25).

В другом матче тура «Бернли» одержал выездную победу над «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

За гостей голы забивали Якуб Брун-Ларсен, Лоренц Ассиньон, Лайл Фостер и Йохан Гудмундссон. Хозяева ответили забитым мячом Густаво Хамера.

«Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Шеффилд» идет 20-м (16).