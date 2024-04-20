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Сегодня, 19:01

«Брентфорд» одержал разгромную победу над «Лутоном» в матче АПЛ

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Эпизод из матча 34-го тура АПЛ «Лутон» — «Брентфорд» (1:5).
Фото Global Look Press

«Лутон Таун» крупно уступил «Брентфорду» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии — 1:5.

У гостей авторами забитых мячей стали Йоан Висса, оформивший дубль, Итан Пиннок, Кин Льюис-Поттер и Кевин Шаде. У хозяев гол забил Люк Берри.

«Брентфорд» набрал 35 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон» остался на 18-й строчке (25).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
1:5
Брентфорд

В другом матче тура «Бернли» одержал выездную победу над «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

За гостей голы забивали Якуб Брун-Ларсен, Лоренц Ассиньон, Лайл Фостер и Йохан Гудмундссон. Хозяева ответили забитым мячом Густаво Хамера.

«Бернли» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Шеффилд» идет 20-м (16).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:4
Бернли

Футбол
Лутон Таун
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на матч Кубка Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 32 22 5 5 75-26 71
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
15
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
16
 Эвертон 32 9 8 15 32-48 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 33 3 7 23 31-88 16
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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