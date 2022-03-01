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Сегодня, 17:59

Стали известны сроки восстановления Тьяго Алькантары

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме полузащитника команды Тьяго Алькантары.

«Алькантара почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Сейчас он в порядке, но не в форме. Не уверен, что он сможет сыграть против «Норвича». Может быть, он выйдет на поле в Лиге чемпионов против «Интера», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба.

В текущем сезоне 30-летний испанец Тьяго Алькантара провел в АПЛ 15 матчей, в которых отметился одним голом.

Тьяго Алькантара
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
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 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
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 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
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 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
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 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
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 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
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 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
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 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
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 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
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 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
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 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
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 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
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 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
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 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
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27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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