Стали известны сроки восстановления Тьяго Алькантары

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме полузащитника команды Тьяго Алькантары.

«Алькантара почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Сейчас он в порядке, но не в форме. Не уверен, что он сможет сыграть против «Норвича». Может быть, он выйдет на поле в Лиге чемпионов против «Интера», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба.

В текущем сезоне 30-летний испанец Тьяго Алькантара провел в АПЛ 15 матчей, в которых отметился одним голом.