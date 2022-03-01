«Ботафого» хочет подписать Кавани в качестве свободного агента летом

«Ботафого» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

По информации источника, бразильский клуб хочет подписать 35-летнего уругвайца в качестве свободного агент летом.

В нынешнем сезоне Кавани забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан 30 июня 2022 года.