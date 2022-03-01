Агуэро: «Выиграть требл будет огромным достижением для «Манчестер Сити»

Агуэро считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о выступлениях «горожан» в нынешнем сезоне.

«Мы в «Манчестер Сити» хотели выиграть все, каждую игру и каждый трофей, и теперь в этом клубе так будет всегда, — приводит слова Агуэро Manchester Evening News. — Думаю, «Манчестер Сити» находится в хорошем положении, чтобы снова выиграть АПЛ, но у клуба также хорошие шансы в Кубке Англии и Лиге чемпионов«.

Экс-нападающий считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в нынешнем сезоне.

«Выиграть требл будет огромным достижением для «Манчестер Сити». У них есть состав и тренер, которые могут сделать это», — сказал он.

«Манчестер Сити» после 27 туров АПЛ набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на шесть баллов.

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов «горожане» одержали победу в гостях над лиссабонским «Спортингом» со счетом 5:0. А в 1/8 финала Кубка Англии подопечные Хосепа Гвардиолы сегодня, 1 марта сыграют с «Питерборо Юнайтед».