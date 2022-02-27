Американский тренер Джесси Марш станет новым главным тренером «Лидса»

Американский тренер Джесси Марш станет в ближайшее время возглавит «Лидс». Об этом в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его словам, между сторонами достигнута полная устная договоренность. В ближайшие часа будут улажены последние детали. В частности, 48-летнему специалисту нужно получить разрешение на работу.

Сегодня, 26 февраля, «Лидс» на официальном сайте объявил об уходе Марсело Бьелсы с поста главного тренера команды.

Ранее команда потерпела разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) и может оказаться в зоне вылета по итогам тура.

Бьелса возглавил «Лидс» 15 июня 2018 года. В сезоне-2019/20 команда под его руководством Бьелсы выиграл чемпионшип и впервые за 16 лет вышел в премьер-лигу.

В настоящий момент «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 23 очками.