«Лидс» объявил об уходе Бьелсы с поста главного тренера

«Лидс» на официальном сайте объявил об уходе Марсело Бьелсы с поста главного тренера команды.

26 февраля «Лидс» потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) и может оказаться в зоне вылета по итогам тура. После матча аргентинский специалист заявил, что его методы сейчас не работают.

В настоящий момент «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 23 очками.