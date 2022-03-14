Спортивный директор «Тоттенхэма» не собирается покидать клуб ради «ПСЖ»

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи рассматривается как кандидат на аналогичную должность в «ПСЖ». Однако он не намерен покидать английский клуб ради переезда во Францию, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

«ПСЖ» выходил на контакт с Паратичи, но официального предложения функционер не получал.

Пост спортивного директора «ПСЖ» с 2019 года занимает Леонардо. Однако в руководстве клуба недовольны бразильцем и ищут ему замену.

Паратичи присоединился к «Тоттенхэму» в июне 2021 года. До этого он работал в «Ювентусе».