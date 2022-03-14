Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер высказался хет-трике нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче с «Тоттенхэмом» (3:2).

«Единственная причина победы «Манчестер Юнайтед» — это Роналду. Хет-трик был феноменальным, и его выступление было действительно хорошим, это невероятно. Но это не ново, так было на протяжении многих лет: он сделал 59 хет-триков, что просто поразительно», — приводит слова Ширера Tuttomercatoweb.

В матче с «Тоттенхэмом» Роналду оформил 59-й хет-трик в карьере. 49 хет-триков он сделал в играх на клубном уровне, еще 10 — в составе сборной Португалии. Это первый хет-трик португальца за «МЮ» после возвращения в клуб летом 2021 года.

Также в этом матче 37-летний футболист побил мировой рекорд по количеству голов в профессиональной карьере в официальных матчах.