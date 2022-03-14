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Сегодня, 16:51

Алан Ширер — о Роналду: «Он сделал 59 хет-триков в карьере, это просто поразительно»

Ширер назвал хет-трик Роналду в матче с «Тоттенхэмом» невероятным
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер высказался хет-трике нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче с «Тоттенхэмом» (3:2).

«Единственная причина победы «Манчестер Юнайтед» — это Роналду. Хет-трик был феноменальным, и его выступление было действительно хорошим, это невероятно. Но это не ново, так было на протяжении многих лет: он сделал 59 хет-триков, что просто поразительно», — приводит слова Ширера Tuttomercatoweb.

В матче с «Тоттенхэмом» Роналду оформил 59-й хет-трик в карьере. 49 хет-триков он сделал в играх на клубном уровне, еще 10 — в составе сборной Португалии. Это первый хет-трик португальца за «МЮ» после возвращения в клуб летом 2021 года.

Также в этом матче 37-летний футболист побил мировой рекорд по количеству голов в профессиональной карьере в официальных матчах.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/shearer-loda-ronaldo-una-tripletta-fenomenale-col-tottenham-ne-ha-realizzate-59-e-assurdo-1658119
Алан Ширер
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 2 : 0
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
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