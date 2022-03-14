Рангник доволен игрой Санчо за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник доволен тем уровнем игры которую показывает вингер Джейдон Санчо. В матче 29-го тура чемпионата Англии между «МЮ» и «Тоттенхемом» (3:2) Санчо отметился голевой передачей.

«Для него было проблемой приспособиться к интенсивности и физическим нагрузкам Премьер Лиги. Сейчас он с этим справляется. Я рад тому уровню игры, который он сейчас показывает», — цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

21-летний Джейдон Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» в июле прошлого года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 85 миллионов евро. В сезоне-2021/22 вингер манкунианцев сыграл в 32 матчах, отметился пятью голами и тремя ассистами.