Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:46

Рангник доволен игрой Санчо за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник доволен тем уровнем игры которую показывает вингер Джейдон Санчо. В матче 29-го тура чемпионата Англии между «МЮ» и «Тоттенхемом» (3:2) Санчо отметился голевой передачей.

«Для него было проблемой приспособиться к интенсивности и физическим нагрузкам Премьер Лиги. Сейчас он с этим справляется. Я рад тому уровню игры, который он сейчас показывает», — цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

21-летний Джейдон Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» в июле прошлого года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 85 миллионов евро. В сезоне-2021/22 вингер манкунианцев сыграл в 32 матчах, отметился пятью голами и тремя ассистами.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Когда вы против меня, я буду побеждать». Медведев показал американцам средний палец и был жестко освистан
«Видимо, на него тоже надавили». Большунов оценил комментарии Клебо в адрес российских лыжников
Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»
Почеттино об оскорблениях в адрес Месси и Неймара: «Несправедливо, мы все заслуживаем гнева фанатов»
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роджерс назвал голкипера «Арсенала» Рамсдэйла лучшим английским вратарем

Спортивный директор «Тоттенхэма» не собирается покидать клуб ради «ПСЖ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 2 : 0
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости