Совладелец «МЮ» продаст акции клуба на 100 миллионов долларов

Владелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глайзер решил продать пять процентов акций клуба, сообщает Sky Sports.

По данным источника, с продажи акций функционер заработает 100 миллионов евро. Доля семьи Глейзеров в «МЮ» упадет с 78% до 74,9%.

Вчера, 11 марта, «МЮ» и «Милан» сыграли вничью в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:1. 18 марта команды проведут ответный матч. После 28 туров АПЛ «красные дьяволы» занимают 2-е место в турнирной таблице.