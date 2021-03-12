«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Фелиша
Английский клуб «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего испанского «Атлетико» Жоау Фелиша.
Главный тренер англичан Хосеп Гвардиола заинтересован в трансфере португальца. Он рассматривается в качестве замены для Серхио Агуэро, который, по слухам, летом может перейти в испанскую «Барселону», сообщила португальская газета A Bola.
Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает в 2021 года. Текущий контракт Фелиша с «Атлетико» действует до июня 2026 года.
Жоау Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года за 126 миллионов евро. 21-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять голевых передач.
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