«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Фелиша

Английский клуб «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего испанского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Главный тренер англичан Хосеп Гвардиола заинтересован в трансфере португальца. Он рассматривается в качестве замены для Серхио Агуэро, который, по слухам, летом может перейти в испанскую «Барселону», сообщила португальская газета A Bola.

Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает в 2021 года. Текущий контракт Фелиша с «Атлетико» действует до июня 2026 года.

Жоау Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года за 126 миллионов евро. 21-летний футболист в текущем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять голевых передач.