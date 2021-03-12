Артета рассказал о полезности Эдегора в составе «Арсенала»
11:58
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, какую пользу полузащитник Мартин Эдегор приносит «канонирам».
«Мартин помогает нам улучшать все процессы. Он помогает команде, потому что много работает с мячом. Эдегор отлично находит пространство и стягивает соперников на себя. Мы просим его чаще врываться в штрафную, стараться забивать. В матче против «Олимпиакоса» он забил отличный мяч и был полезен для команды», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.
Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Реала» в январе 2021 года. На счету 22-летнего норвежца 1 гол в 9 матчах за «канониров».
Дополнительная информация:
https://www.arsenal.com/news/arteta-how-odegaard-improves-us-team
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