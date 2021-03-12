Артета рассказал о полезности Эдегора в составе «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, какую пользу полузащитник Мартин Эдегор приносит «канонирам».

«Мартин помогает нам улучшать все процессы. Он помогает команде, потому что много работает с мячом. Эдегор отлично находит пространство и стягивает соперников на себя. Мы просим его чаще врываться в штрафную, стараться забивать. В матче против «Олимпиакоса» он забил отличный мяч и был полезен для команды», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Реала» в январе 2021 года. На счету 22-летнего норвежца 1 гол в 9 матчах за «канониров».