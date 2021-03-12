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Артета рассказал о полезности Эдегора в составе «Арсенала»

11:58
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, какую пользу полузащитник Мартин Эдегор приносит «канонирам».

«Мартин помогает нам улучшать все процессы. Он помогает команде, потому что много работает с мячом. Эдегор отлично находит пространство и стягивает соперников на себя. Мы просим его чаще врываться в штрафную, стараться забивать. В матче против «Олимпиакоса» он забил отличный мяч и был полезен для команды», — приводит официальный сайт «Арсенала» слова Артеты.

Эдегор перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Реала» в январе 2021 года. На счету 22-летнего норвежца 1 гол в 9 матчах за «канониров».

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/arteta-how-odegaard-improves-us-team

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