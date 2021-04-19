СМИ вспомнили слова Клоппа, критиковавшего создание Суперлиги два года назад

Twitter-аккаунт портала Goal.com опубликовал слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о создании Суперлиги, сказанные два года назад.

«Для меня Лига чемпионов — это и есть Суперлига, причем мы играем всегда против разных и сильных команд. Зачем нам создавать систему, при которой «Ливерпуль» десять лет кряду будет играть против «Реала», кто это будет смотреть?» — сказал Клопп в 2019 году в интервью Kicker.

Jurgen Klopp to Kicker in 2019:



«For me, the Champions League is the Super League, in which you do not always end up playing against the same teams... Why should we create a system where Liverpool faces Real Madrid for 10 straight years? Who wants to see that every year?» pic.twitter.com/sJ1jK81uxs — Goal India (@Goal_India) April 19, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.