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СМИ вспомнили слова Клоппа, критиковавшего создание Суперлиги два года назад

07:52
Юрген Клопп. Фото Twitter
Юрген Клопп. Фото Twitter
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Twitter-аккаунт портала Goal.com опубликовал слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о создании Суперлиги, сказанные два года назад.

«Для меня Лига чемпионов — это и есть Суперлига, причем мы играем всегда против разных и сильных команд. Зачем нам создавать систему, при которой «Ливерпуль» десять лет кряду будет играть против «Реала», кто это будет смотреть?» — сказал Клопп в 2019 году в интервью Kicker.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

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