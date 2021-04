СМИ вспомнили слова Клоппа, критиковавшего создание Суперлиги два года назад

Twitter-аккаунт портала Goal.com опубликовал слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о создании Суперлиги, сказанные два года назад.

«Для меня Лига чемпионов — это и есть Суперлига, причем мы играем всегда против разных и сильных команд. Зачем нам создавать систему, при которой «Ливерпуль» десять лет кряду будет играть против «Реала», кто это будет смотреть?» — сказал Клопп в 2019 году в интервью Kicker.

Jurgen Klopp to Kicker in 2019:



«For me, the Champions League is the Super League, in which you do not always end up playing against the same teams... Why should we create a system where Liverpool faces Real Madrid for 10 straight years? Who wants to see that every year?» pic.twitter.com/sJ1jK81uxs