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В АПЛ отреагировали на создание клубной Суперлиги

08:02
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Официальный сайт АПЛ 19 апреля выступил с заявлением относительно создания клубной Суперлиги в европейском футболе.

«Это противоречит принципам открытого соревновального процесса и спортивным принципам, которые изначально были заложены в основу футбола. Поклонники всех европейских и английских клубов мечтают, чтобы их команда стала первой и играла с грандами, а вот Суперлига рушит их мечты», — сообщается в заялении.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

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