СМИ: "Реал" готов предложить 40 миллионов фунтов стерлингов за Покеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может покинуть клуб по окончании сезона. Как утверждает The Sun, 46-летний аргентинский специалист недоволен отсутствием трансферов, полагая, что это мешает "шпорам" бороться за чемпионство.

Основным претендентом на Покеттино является "Реал". "Королевский клуб" готов предложить 40 миллионов фунтов стерлингов за специалиста.

Покеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. "Шпоры" занимают 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 60 очков после 28 туров.

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