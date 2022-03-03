СМИ: директор «Челси» Грановская покинет клуб вслед за Абрамовичем

Директор «Челси» Марина Грановская покинет свой пост после ухода владельца клуба Романа Абрамовича, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Guardian.

По информации источника, после смены владельца вместе с Грановской из клуба с большой долей вероятности уйдет председатель правления Брюс Бак.

В среду, 2 марта, Абрамович объявил о продаже «Челси». Ранее российский миллиардер сделал официальное заявление по поводу управления клубом и передал руководство попечителям благотворительного фонда «Челси».

Абрамович владеет английским клубом с 2003 года. За это время синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.