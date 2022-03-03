Артета и Клопп претендуют на звание лучшего тренера февраля в АПЛ

Микель Артета и Юрген Клопп претендуют на звание лучшего тренера февраля в АПЛ

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале.

На награду претендуют Микель Артета из «Арсенал», Юрген Клопп из «Ливерпуля», а также Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона» и Эдди Хау из «Ньюкасла».

Голосование продлится на сайте АПЛ до 7 марта, победитель будет объявлен на следующей неделе.