«Барселона» перебила предложение «Челси» и «Баварии» защитнику Кристенсену

«Барселона» близка к подписанию контракта с защитником «Челси» Кристенсеном

«Барселона» близка к подписанию контракта с защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, каталонский клуб предложил 25-летнему датчанину условия лучше, чем предлагали «Челси» и «Бавария».

Отмечается, что представители «Барселоны» и защитника должны провести переговоры на следующей неделе.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан 30 июня 2022 года.