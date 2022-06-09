«Саутгемптон» заплатит за вратаря «Манчестер Сити» Базуну 11 миллионов фунтов

«Саутгемптон» близок к покупке вратаря «Манчестер Сити» Гэвина Базуну, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «святые» уже договорились о трансфере 20-летнего ирландца за 11 миллионов фунтов, при этом сумма может вырасти до 15 миллионов фунтов благодаря бонусным выплатам, которые зависят от выступлений голкипера.

«Саутгемптон» рассчитывает, что Базуну станет заменой Фрейзеру Форстеру, который покинул клуб на правах свободного агента и перешел в «Тоттенхэм».

В сезоне-2021/22 Базуну выступал за «Портсмут» на правах аренды. Голкипер провел 46 матчей и пропустил 53 гола, отыграв 17 встреч на ноль.